Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ФСБ задержала 39 экстремистов, которые вербовали российских подростков для насилия через Discord

ФСБ задержала 39 экстремистов, которые вербовали российских подростков для насилия через Discord

В 78 регионах РФ прошла масштабная операция ФСБ в «отношении членов деструктивных интернет-сообществ», в результате которой были задержаны 39 проукраинских радикалов, которые склоняли подростков к насилию в отношении представителей власти, одноклассников и учителей.

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