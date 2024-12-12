Радоваться или нет двойной пенсии в декабре: особенности декабрьских выплат оставят без денег в январе Ольга БезродняяВ декабре пенсионные выплаты могут быть двойными, что принесет значительное облегчение для пенсионеров, готовящихся к зимним праздникам.