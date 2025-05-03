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Крымская газета

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Какой сегодня праздник: 4 мая

Какой сегодня праздник: 4 мая

4 мая 2025 года православные христиане отмечают День памяти святых жëн-мироносиц. Мироносицы — это те самые женщины, которые из любви к Иисусу Христу принимали его в своих домах, а позже последовали за ним к месту распятия на Голгофу.

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