Прогноз погоды в Крыму на 1 сентября 🔔 В Симферополе +28 и малооблачно В Севастополе +26 и ясно В Евпатории +27 и ясно В Черноморском +27 и малооблачно В Джанкое +28 и малооблачно В Ялте +26 и ясно В Алуште +27 и ясно В Керчи +26 и ясно В Армянске +28 и малооблачно В Красноперекопске +29 и малооблачно В Бахчисарае +28 и малооблачно В Феодосии +26 и ясно В Судаке +26 и ясно Картинка сгенерирована ИИ тест тест.