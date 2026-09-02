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Электронные повестки осенью 2026, кому приходят и чем грозит неявка

Электронные повестки осенью 2026, кому приходят и чем грозит неявка

Россиянам продолжают направлять электронные повестки, а с приближением осеннего периода отправки призывников внимание к таким уведомлениям вновь выросло.

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