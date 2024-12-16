Министр здравоохранения проверит ремонт больницы в Катав-Ивановске

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 декабря, ФедералПресс. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер лично дал поручение министру здравоохранения региона Колчинской проинспектировать ход ремонтных работ в районной больнице.
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