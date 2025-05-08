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На фоне ракетного удара по курскому Глушково Зеленский заявил, что Украина «хоть сегодня готова к 30-дневному перемирию»

На фоне ракетного удара по курскому Глушково Зеленский заявил, что Украина «хоть сегодня готова к 30-дневному перемирию»

Американская администрация продолжает делать заявления по поводу конфликта на Украине. По словам президента США Дональда Трампа, он призывает Москву и Киев к «30-дневному безоговорочному прекращению огня».

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Комментарии
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Olga Chuhutina
Господи. Какая же тварь ублюдочная.
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13 час.
Е Пронина
ну,пусть обьявляет перемирие и соблюдает, раз готов,,,
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4 час.
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