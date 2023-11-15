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Мировое обозрение

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Конгресс США поставил под сомнение эффективность прошлогодних санкций против Китая

Конгресс США поставил под сомнение эффективность прошлогодних санкций против Китая

Комитет Сената США по Китаю, включающий представителей обеих доминирующих в американском парламенте партий, на этой неделе представил 741-страничный отчёт, в котором ставит под сомнение эффективность введённых в октябре прошлого года санкций против китайской полупроводниковой отрасли.

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