Конгресс США поставил под сомнение эффективность прошлогодних санкций против Китая

Комитет Сената США по Китаю, включающий представителей обеих доминирующих в американском парламенте партий, на этой неделе представил 741-страничный отчёт, в котором ставит под сомнение эффективность введённых в октябре прошлого года санкций против китайской полупроводниковой отрасли.
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