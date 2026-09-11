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Аргументы и Факты

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Иран занес огненный кулак: Тегеран готовит небывалый удар по Израилю и США

Иран занес огненный кулак: Тегеран готовит небывалый удар по Израилю и США

Громкое заявление сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с горы Хермон на Голанах. Он сообщил о планах «разгромить Иран».

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