Иран занес огненный кулак: Тегеран готовит небывалый удар по Израилю и США

Громкое заявление сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с горы Хермон на Голанах. Он сообщил о планах «разгромить Иран».
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ХРАНИ АЛЛАХ ИРАН!!