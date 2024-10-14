Казанский «Сокол» опубликовал вакансию таролога. Зарплата – от 300 тысяч рублей в месяц, обязанности – проводить групповые сеансы и составлять индивидуальные планы для игроков

Клуб, выступающий в LEON Второй лиге Б, разместил вакансию на должность таролога. «Сокол» готов принять на работу человека, который «сможет помочь команде настроиться на игру и обеспечить благоприятный исход финального матча сезона 18 октября в Нижнем Новгороде против команды «Пари НН» и на игры в новом сезоне».