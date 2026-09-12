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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе о том, что он до сих пор не выиграл «Золотой мяч»: «Месси и Роналду оставили не так много наград остальным. Иногда голосуют не за лучшего в мире, а за игрока лучшей команды»

Нападающий « Реала » Килиан Мбаппе рассказал, допускает ли он, что ни разу не выиграет «Золотой мяч» за свою карьеру.

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