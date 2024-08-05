Полковник ГРУ дважды дискредитировал русскую армию, а потом ушёл в "пеший поход" по России

АЛ

Александр Лагуткин

Полковник Квачков - герой. Правда, к сожалению его акция против грабителя России - Чубайса была неудачной. Если бы покушение удалось, то сотни миллиардов российских денег остались бы в России. А эта рыжая сволочь сейчас был бы на заслуженном месте. И преступником Квачкова делают те, кто вместе с Чубасом обворовывали Россию. Если в чем-то он и "дискредетировал" армию, то только тем, что Чубайс остался жив!