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Полковник ГРУ дважды дискредитировал русскую армию, а потом ушёл в "пеший поход" по России

Полковник ГРУ дважды дискредитировал русскую армию, а потом ушёл в "пеший поход" по России

Полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков дважды дискредитировал русскую армию, за что Дорогомиловский суд Москвы установил над ним административный надзор до 19 февраля 2027 года.

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Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Полковник Квачков - герой. Правда, к сожалению его акция против  грабителя России - Чубайса была неудачной. Если бы покушение удалось, то сотни миллиардов российских денег остались бы в России. А эта рыжая сволочь сейчас был бы на заслуженном месте.  И преступником Квачкова делают те, кто вместе с Чубасом обворовывали Россию.  Если в чем-то он и &quot;дискредетировал&quot; армию, то только  тем, что Чубайс остался жив!
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