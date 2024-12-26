Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Вся ли "Россия прогнулась под Эмираты"?

Вся ли "Россия прогнулась под Эмираты"?

Счетовод В  перепечатанной на АШ   статье   Геннадия Алексеева  из Национальной Ассоциации Часовщиков  под названием "Россия прогнулась под  Эмираты?",   критикуется,  и, если верить изложенному,  критикуется обоснованно,   проект  соглашения о зоне свободной торговли между  ЕАЭС и  ОАЭ  в части  политики  импортных пошлин на  ювелирные изделия и сырьё для них.

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