Вся ли "Россия прогнулась под Эмираты"?

Счетовод В перепечатанной на АШ статье Геннадия Алексеева из Национальной Ассоциации Часовщиков под названием "Россия прогнулась под Эмираты?", критикуется, и, если верить изложенному, критикуется обоснованно, проект соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и ОАЭ в части политики импортных пошлин на ювелирные изделия и сырьё для них.
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