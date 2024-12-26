Вся ли "Россия прогнулась под Эмираты"?

Счетовод В перепечатанной на АШ статье Геннадия Алексеева из Национальной Ассоциации Часовщиков под названием "Россия прогнулась под Эмираты?", критикуется, и, если верить изложенному, критикуется обоснованно, проект соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и ОАЭ в части политики импортных пошлин на ювелирные изделия и сырьё для них.