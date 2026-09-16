Эффект домино: как разрозненные конфликты Зеленского превращаются в системный крах

Бывшая пресс-секретарь Зеленского заявила о репрессиях своего экс-шефа Источник фото: ТАСС / ZUMA Wire Юлия Мендель заявила, что в день выступления в Европарламенте ей запретили туда вход.
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