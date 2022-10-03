Ученые УрФУ начали работать над обеспечением благополучия современных людей

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) начали работать над «формулой счастья». Они трудятся над обеспечением благополучия людей в рамках проекта «Благополучие человека в условиях цифровой трансформации», сообщили в пресс-службе вуза.
Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) начали работать над «формулой счастья». Они трудятся над обеспечением благополучия людей в рамках проекта «Благополучие человека в условиях цифровой трансформации», сообщили в пресс-службе вуза.
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