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Ученые УрФУ начали работать над обеспечением благополучия современных людей

Ученые УрФУ начали работать над обеспечением благополучия современных людей

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) начали работать над «формулой счастья». Они трудятся над обеспечением благополучия людей в рамках проекта «Благополучие человека в условиях цифровой трансформации», сообщили в пресс-службе вуза.

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