Нейросеть для распознавания автомобилей была разработана специалистами МТУСИ

Специалисты факультета информационных технологий Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) вместе с деканом факультета Михаилом Городничевым смогли создать собственную нейросеть, которая должна распознавать марки автомобилей.
Специалисты факультета информационных технологий Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) вместе с деканом факультета Михаилом Городничевым смогли создать собственную нейросеть, которая должна распознавать марки автомобилей.
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