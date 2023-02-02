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Нейросеть для распознавания автомобилей была разработана специалистами МТУСИ

Нейросеть для распознавания автомобилей была разработана специалистами МТУСИ

Специалисты факультета информационных технологий Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) вместе с деканом факультета Михаилом Городничевым смогли создать собственную нейросеть, которая должна распознавать марки автомобилей.

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