Аргументы недели

98 548 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Корнаковский
    Молодец, Марьяна!Депутат Госдумы Ж...
  • Игорь Корнаковский
    А кому тогда будет нужен Олимпийский комитет России?Депутат Госдумы Ж...
  • Сергей С
    Помню как Журова уверенно рассказывала,что ее благодарили избиратели за увеличение пенсионного возраста.Депутат Госдумы Ж...

Экс-посол ЛНР Мирошник: у Германии может не хватить решимости публично признать, что «Северные потоки» подорвали США

Экс-посол ЛНР Мирошник: у Германии может не хватить решимости публично признать, что «Северные потоки» подорвали США

У ФРГ может не хватить решимости публично признать, что газопроводы «Северный поток» подорвали Соединенные Штаты.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх