Росавиация: в Шереметьево введены временные ограничения

В московском аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации).
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