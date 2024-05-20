MYTH Gallery отметит 5-летие выставкой работ репертуарных художников из частных коллекций

С произведениями Людмилы Барониной, Лизы Бобковой, Алины Глазун, Петра Кирюши, Вадима Михайлова, Ульяны Подкорытовой и других художников из собраний Антона Козлова, Андрея Малахова, Дениса Химиляйне, Сергея Лимонова и других.
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