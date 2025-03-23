Выявлена причина возникновения сердечно-сосудистых заболеваний

Проблемы со сном могут значительно повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом предупреждает Хулио Фернандес-Мендоса, профессор психиатрии из Медицинского колледжа Университета штата Пенсильвания.
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