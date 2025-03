Лучший мод для Skyrim, новый режим в Warhammer 40,000: Darktide, VTM: Bloodlines 2 скоро…

Авторы Crimson Desert вкладывают все силы в реалистичность проекта; Том Хендерсон рассказал о сливе билдов нескольких игр, в том числе Killing Floor 3 и 2XKO; пресса опубликовала обзоры The First Berserker: Khazan; Dune: Awakening вместо раннего доступа выйдет сразу в полноценный релиз; Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 получила рейтинг от ESRB; .