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Bloomberg: план по космическим запускам может быть сорван из-за новых случаев COVID-19

Bloomberg: план по космическим запускам может быть сорван из-за новых случаев COVID-19

Космические запуски в Соединенных Штатах могут быть сорваны из-за летнего массового распространения новых случаев COVID-19, так как правительство вынуждено перенаправить жидкий кислород на помощь больницам, сообщает Bloomberg со ссылкой на NASA.

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