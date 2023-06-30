Замглавы офиса: Зеленский не поедет на саммит НАТО, если не будет выполнено его условие

Игорь Жовква рассказал, что украинский лидер ожидает от НАТО мужества и готовности заявить о начале процедуры вступления Украины в блокС 11 по 12 июля в Вильнюсе должен пройти саммит НАТО, куда, по задумке, также должен приехать украинский лидер.