Пенсионерам перед 9 Мая перечислят двойные выплаты: кто получит и сколько

МОСКВА, 29 марта, ФедералПресс. В преддверии майских праздников российские пенсионеры получат двойные выплаты из-за изменения графика начислений, а ветераны Великой Отечественной войны – единовременные пособия в честь 80-летия Победы.
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