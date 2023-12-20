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Гендиректор «Севастополя»: «Турнир Крымского футбольного союза на 2-3 порядка ниже, чем Вторая лига России»

Гендиректор «Севастополя»: «Турнир Крымского футбольного союза на 2-3 порядка ниже, чем Вторая лига России»

— Как оцените дебют «Севастополя» в чемпионате России? — У нас был укороченный сезон, поскольку ФНЛ в этом году провела реорганизацию Второй лиги.

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