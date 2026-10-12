США угрожают заблокировать поставки оружия и разведанных Украине из-за ударов по российским НПЗ

11.10.2026 - 21:30 США угрожают заблокировать поставки Украине оружия и разведанных, если Киев продолжит удары по российским НПЗ, сообщает FT со ссылкой на источников.
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"разведанных" - это что-то новенькое, всегда было "разведданные"