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США угрожают заблокировать поставки оружия и разведанных Украине из-за ударов по российским НПЗ

США угрожают заблокировать поставки оружия и разведанных Украине из-за ударов по российским НПЗ

11.10.2026 - 21:30 США угрожают заблокировать поставки Украине оружия и разведанных, если Киев продолжит удары по российским НПЗ, сообщает FT со ссылкой на источников.

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