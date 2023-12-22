16.12.2023В рамках шестого школьного дня 16 декабря в Горбацевичской средней школе прошел квест ´Сортировочка для ребеночка´ (Сохранение и рациональное использование ресурсов в интересах устойчивого развития) .
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