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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тебаса не накажут за раскрытие конфиденциальной информации о «Барселоне». Президенту Ла Лиги грозили санкции от публичного предупреждения до отстранения

Спортивный административный трибунал Испании (TAD) рассмотрел жалобу, поданную в отношении президента Ла Лиги.

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