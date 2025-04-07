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Царьград

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Турция останавливает экспорт лимонов из-за холодов и увеличения спроса

Турция останавливает экспорт лимонов из-за холодов и увеличения спроса

С 8 апреля Турция приостанавливает экспорт лимонов из-за ухудшения погодных условий и необходимости обеспечить внутренний рынок.

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