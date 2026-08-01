Победители марафонской дистанции среди женщин: 🥇- Марина Ковалева из Омска (результат - 2 часа 40 минут 8 секунд) 🥈- Юлия Рыжанкова (Белгород) 🥉- Анастасия Деркач (Челябинск).
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Победители марафонской дистанции среди женщин: 🥇- Марина Ковалева из Омска (результат - 2 часа 40 минут 8 секунд) 🥈- Юлия Рыжанкова (Белгород) 🥉- Анастасия Деркач (Челябинск).
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