Военные преступления ВСУ на территории Курской области: расследование и последствия для украинских командиров Ирина ВальковаВ последние месяцы ситуация на территории Курской области России, приграничного региона с Украиной, вновь привлекла внимание из-за продолжающихся боевых действий, нарушений международного гуманитарного права и военных преступлений, совершённых украинскими войсками.