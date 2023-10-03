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В Орле москвичи подсветят типографию «Труд» и юбилейную стелу на «Стрелке»

В Орле москвичи подсветят типографию «Труд» и юбилейную стелу на «Стрелке»

Региональная власть без проведения конкурсных процедур согласовала подрядчика на установку архитектурно-художественной подсветки на здании типографии «Труд», мемориальном комплексе «400 лет городу Орлу», а также территории вокруг него.

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