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Автодом назвал четыре способа продлить жизнь турбонаддува двигателя

Автодом назвал четыре способа продлить жизнь турбонаддува двигателя

Чтобы турбина автомобиля прослужила долго, необходимо сократить интервал замены масла в двигателе. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на директора по послепродажному обслуживанию "Автодом Алтуфьево" Романа Тимашова.

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