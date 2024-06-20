Автодом назвал четыре способа продлить жизнь турбонаддува двигателя

Чтобы турбина автомобиля прослужила долго, необходимо сократить интервал замены масла в двигателе. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на директора по послепродажному обслуживанию "Автодом Алтуфьево" Романа Тимашова.
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