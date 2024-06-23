Дизайн ногтей красный с белым: интересные идеи, технология создания и фото

Любая девушка знает, что неухоженные руки могут испортить любой, даже самый идеальный образ. Применение специальных масок и ванночек положительно скажется на коже рук, но настоящий лоск может придать только маникюр.
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