В Судаке произошло аварийное отключение электроснабжения. Об этом сообщили в ГУП РК «Крымэнерго». Без света остались район Алчак, шоссе Восточное и улицы Алчак-Кая, Ачиклар, Ашик-Умер, Гаспринского, Георгиевская, Коммунальная, Манджил, Чобан-Заде, а также прилегающие к ним улицы и переулки.