В Судаке произошло аварийное отключение электроснабжения. Об этом сообщили в ГУП РК «Крымэнерго». Без света остались район Алчак, шоссе Восточное и улицы Алчак-Кая, Ачиклар, Ашик-Умер, Гаспринского, Георгиевская, Коммунальная, Манджил, Чобан-Заде, а также прилегающие к ним улицы и переулки.
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