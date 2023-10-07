Глава Минобороны проинспектировал процесс серийного производства ракет «Сармат»

Глава российского Минобороны генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятии ОПК АО "Красмаш" в Красноярском крае, которое серийно производит стратегическое ракетные комплексы пятого поколения "Сармат".
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