Василий Анохин: «Важно, чтобы их первые шаги в большом мире проходили в уютном, светлом и безопасном месте» В Смоленской области завершился капитальный ремонт детских садов сразу в нескольких муниципалитетах – Вязьме, Холм‑Жирковском муниципальном округе, Гагарине и Ярцеве.