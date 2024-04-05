Металлург Мг – Автомобилист: прогноз на второй матч 5 апреля 2024, КХЛ, плей-офф, полуфинал

Рекомендуемые ставки: П2, Ф2 (+0,5), ТМ 4,5 Счет в серии 1 – 0 (2 : 1) Смотри хоккей абсолютно бесплатно с бонусом до 7000 рублей по ссылке! В этой паре полуфиналистов ожидается минимум шесть матчей, и первый из них подтвердил это ощущение.