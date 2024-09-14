Битва за Прибалтику. 14 сентября 1944 года началась Прибалтийская стратегическая наступательная операция советских войск.
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Битва за Прибалтику. 14 сентября 1944 года началась Прибалтийская стратегическая наступательная операция советских войск.
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