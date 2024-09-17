Делай правильный выбор

В колледже в рамках Недели правовых знаний состоялся правовой диалог ВОПРОС-ОТВЕТ-АКТУАЛЬНО! Учащиеся получили ответы на интересующие вопросы по теме незаконного оборота средств платежа, наркотиков и киберпреступлений.
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