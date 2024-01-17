Пешехода в Петербурге обстреляли из травмата

Водителю не понравилось, как мужчина переходил дорогу.фото: freepik.com--> Житель петербургского Колпино получил ранение в ходе дорожного конфликта: автомобилист выстрелил в него несколько раз из травматического пистолета.
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