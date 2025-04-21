На ПК выйдет новый соулслайк экшен Riven Crown с необычной боёвкой

На ПК выйдет новый соулслайк экшен Riven Crown с необычной боёвкойНезависимая студия Intima Leaf анонсировала Riven Crown – хардкорную экшен-RPG с элементами соулслайка, в которой классическая боевая система сочетается с приёмами из жанра файтингов.
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