На ПК выйдет новый соулслайк экшен Riven Crown с необычной боёвкой

На ПК выйдет новый соулслайк экшен Riven Crown с необычной боёвкойНезависимая студия Intima Leaf анонсировала Riven Crown – хардкорную экшен-RPG с элементами соулслайка, в которой классическая боевая система сочетается с приёмами из жанра файтингов.