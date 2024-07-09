«Меня тошнит! Убийца!» – глава укро-делегации набросился на Небензю в ООН

ВП

Виктор Петров

После погибших детей, женщин, стариков в наших городах и сёлах, после обстрелов садиков,школ, больниц этими убийцами, мне безразлично куда им в кукуево прилетает. Меня волнует что мало отправляют туда всего и разного, что их бункеры не закрыты вместе с находящимися там, что есть связь, вода, и энергия.