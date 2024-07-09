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«Меня тошнит! Убийца!» – глава укро-делегации набросился на Небензю в ООН

«Меня тошнит! Убийца!» – глава укро-делегации набросился на Небензю в ООН

Руководитель больницы «Охматдет» Владимир Жовнир выступил по видеосвязи на заседании Совбеза ООН, зачитав по бумажке текст, где утверждалось, что удар по клинике был нанесен российской ракетой, «дети и взрослые кричали и плакали от боли и ужаса», и теперь медицинская помощь здесь прекращена из-за разрушения отделений и оборудования.

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Комментарии
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федор
Мрази рогульские!!!!
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9 час.
СЗ
Светлана Зуева
Значит правда,что это их работа,иначе бы не визжал,как свинья недорезанная.....
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9 час.
ВП
Виктор Петров
После погибших детей, женщин, стариков в наших городах и сёлах, после обстрелов садиков,школ, больниц этими убийцами, мне безразлично куда им в кукуево прилетает. Меня волнует что мало отправляют туда всего и разного, что их бункеры не закрыты вместе с находящимися там, что есть связь, вода, и энергия.
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5 час.

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