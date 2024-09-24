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Экс-нардеп ВРУ назвал «откровенной ложью» заявление Зеленского о якобы небольших потерях украинской армии

Экс-нардеп ВРУ назвал «откровенной ложью» заявление Зеленского о якобы небольших потерях украинской армии

Заявления Зеленского о якобы небольших потерях ВСУ за два с половиной года боевых действий являются откровенной ложью.

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