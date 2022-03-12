НБА. 30+17 от Адебайо помогли «Майами» обыграть «Кливленд», «Лейкерс» против «Вашингтона» и другие матчи

В пятницу, 11 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА проходят десять матчей. «Майами» на своей арене обыграл «Кливленд», на счету Бэма Адебайо 30 очков и 17 подборов.

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