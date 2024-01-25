Немецкий политолог Патцельт: Шольц тайно надеется на победу Трампа

Немецкий политический эксперт Вернер Патцельт высказал точку зрения, что канцлер ФРГ Олаф Шольц тайно надеется на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, поскольку немецкому лидеру необходим "образ врага".
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