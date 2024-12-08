Экономист Акимов предсказал рост ставок по вкладам до февраля 2025 года

В России могут вырасти ставки по вкладам. Их повышение произойдет в конце декабря и январе 2025 года, спрогнозировал ситуацию доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олег Акимов.
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