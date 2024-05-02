The Hill: США уступают России в геополитической борьбе за Африку

Соединенные Штаты уступают России в геополитической борьбе за Африку, такое развитие событий приводит к разрыву связей Вашингтона и стран континента, что ограничивает возможности для проведения операций в будущем.
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