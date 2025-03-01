Бастрыкин поручил провести проверку после информации о бездействии по отлову собак в Астрахани

Руководитель федерального следственного комитета затребовал отчет. Глава СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку после сообщения, опубликованного в местной группе, где сообщается, что в одном из районов Астрахани, по улице бегают бездомные собаки.
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