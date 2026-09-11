БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Россия ничего не должна Японии и имеет полное право на свою трактовку истории

Россия ничего не должна Японии и имеет полное право на свою трактовку истории

Конфликт вокруг 15-метрового монумента, открытого на набережной Амура в Хабаровске, вышел далеко за рамки дипломатической перепалки.

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